Cristiano Ronaldo não será acusado de violação em Las Vegas

A procuradoria do condado de Clark, estado norte-americano do Nevada, não irá acusar criminalmente Cristiano Ronaldo no caso das suspeitas de violação num hotel de Las Vegas, em 2009. A decisão foi anunciada esta segunda-feira pelo gabinete do procurador.

“Com base numa reavaliação da informação apresentada a esta data, as alegações de agressão sexual contra Cristiano Ronaldo não podem ser provadas para além de dúvida razoável. Por esse motivo, não será apresentada uma acusação”, lê-se num comunicado.

O documento refere ainda que a alegada vítima recusou identificar o suposto agressor ou o local do crime em 2009, o que fez com que “os investigadores não pudessem procurar provas vitais”.

“Provas vídeo, mostrando as interacções entre a vítima e o agressor antes e após o alegado crime, perderam-se. E a investigação criminal foi encerrada”, recorda a procuradoria, referindo a celebração de um acordo extrajudicial em a queixosa e o futebolista português, que sempre negou a ocorrência de um crime.

“Durante um período de oito anos, a polícia não ouviu nada mais da vítima sobre o crime ou o agressor”, refere, dizendo que ainda assim, “apesar da passagem de nove anos”, a polícia reabriu o caso após a apresentação de um pedido a 28 de Agosto de 2018. No entanto, conclui, as alegações não podem ser comprovadas.