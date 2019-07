Ornatos Violeta tocam no festival açoriano Maré de Agosto

Os Ornatos Violeta tocam a 23 de Agosto no festival Maré de Agosto, na ilha de Santa Maria, Açores, anunciou esta segunda-feira a organização. O grupo tinha previsto três concertos neste Verão — nos festivais Alive, Marés Vivas e F —, mas a ilha açoriana receberá também uma actuação para assinalar o 20.º aniversário do segundo e último álbum da banda, O Monstro Precisa de Amigos.

A decorrer entre 22 e 24 de Agosto, o festival, que vai este ano para a 35.ª edição, inclui ainda actuações de artistas como Maruja Limón, Muyayo Rif, Maria Bettencourt e Eskorso.

Entre as novidades que fazem parte da comemoração dos 35 anos do festival, contam-se um palco secundário “localizado junto à marginal da Praia Formosa com teatro, jam session com músicos locais, bem como outros projectos musicais que animarão a tarde de todos os festivaleiros”.

O festival Maré de Agosto resultou de uma iniciativa de músicos açorianos realizada na ilha de Santa Maria, tendo em 1987 surgido a Associação Cultural Maré de Agosto, e já proporcionou 400 concertos protagonizados por 250 grupos e mais de 2000 músicos.