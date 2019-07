Vingadores: Endgame ultrapassa Avatar e é maior sucesso comercial de sempre

Era apenas uma questão de dias, tal como disse este sábado o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, na Comic Con de San Diego, Califórnia. E no domingo vimos Vingadores: Endgame tornar-se no filme de maior sucesso de bilheteira de todos os tempos.

Endgame é a quarta e última sequela da série Vingadores, que começou em 2012. É o 22.º filme do universo da Marvel; o culminar de um jogo cuidadosamente interligado que começou em 2006 com os actores Robert Downey Jr, Chris Evans e Chris Hemsworth. É o fim de um caminho para os heróis da velha guarda, mas um começo para outros (e outras) que têm surgido ao longo da caminhada. Homem de Ferro, Capitão América e Thor cedem lugar a novas personagens como Black Panther ou Capitão Marvel.

O filme acaba de atingir um retorno de 2,79 mil milhões de dólares, ultrapassando Avatar (2009), de James Cameron, que gerou 2,78 mil milhões de dólares. “É claro, mesmo com a passagem de uma década, que o impacto de Avatar de James Cameron continua tão poderoso como sempre,” afirmou o co-presidente dos estúdios da Disney, Alan Horn, para assinalar esta conquista. “Os talentosos cineastas por detrás destes mundos têm muito mais para dar, e estamos ansiosos com o futuro do universo da Marvel e de Pandora.”

A sequela de Vingadores já tinha sido aclamada como a maior estreia a nível mundial de todos os tempos quando atingiu 1,22 milhões de dólares no primeiro fim-de-semana nas salas de cinema em todo o mundo. Portugal esteve entre os 44 países onde Endgame teve o melhor resultado de um filme no seu dia de estreia. No final de Junho, Vingadores: Endgame voltou a estrear-se mas agora com cerca de seis minutos de cenas exclusivas, com a nítida ambição de se tornar no filme de maior bilheteira de todos os tempos.