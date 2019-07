Queriam vê-lo KO, mas Gilberto Gil está OK

Numa sala onde já tocou por mais de uma vez, a solo ou com banda, o Centro Cultural de Belém (CCB), Gilberto Gil apresentou sexta-feira 19 de Julho o seu mais recente trabalho, OK OK OK. E a sala lisboeta, praticamente cheia (embora não esgotada), respondeu com agrado à “oferta”. Antes de rumar Europa dentro, com concertos marcados na Alemanha, na Bélgica, em França, na Suíça e na Noruega, Gil mostrou em Portugal, desta vez num só concerto, o apelo do novo disco. Onde enfrenta, pela música, a agressividade dos discursos de ódio, discorrendo sobre o amor da família, o sentido da vida, a velhice e o futuro, numa dimensão por onde espreita a religiosidade.

Com uma banda de oito elementos, onde três dos seus filhos (Bem Gil na guitarra, José Gil nas percussões e na bateria e Nara Gil nos coros) se juntam a cinco músicos de craveira (Domenico Lancellotti também nas percussões e bateria, Bruno Di Lullo no baixo, Danilo Andrade no piano, Diogo Gomes e Thiago Queirós nos sopros), Gil abriu o espectáculo com o inevitável OK OK OK, canção-manifesto onde responde aos que o atacam ou idolatram não respondendo; porque respostas categóricas e vibrantes nos dias de hoje são sobretudo uma negação do pensamento. Por isso, a canção termina assim: “OK, OK, OK, OK, OK, OK/ Sei que não dei nenhuma opinião/ É que eu pensei, pensei, pensei, pensei/ Palavras dizem sim, os fatos [os factos] dizem não.” Gil disse ser uma “canção de intervenção, como em Portugal”, ou “canção de protesto”, no Brasil.

Gilberto Gil OK OK OK

Lisboa, Grande Auditório do CCB

Sexta-feira, 19 de Julho, 21h

Sala cheia

Depois vieram a saúde, a família, os amigos: Quatro pedacinhos, nascida de uma biópsia a que foi submetido; Sereno, saudando um novo membro da prole, recém-nascido; Lugar comum, tema mais antigo filosofando sobre o sentido da vida (com música de João Donato, Gil escreveu em 1974 esta letra que, como ele disse no livro Todas As Letras, editado em 1996, reafirma a sua “obsessão com o eterno retorno, com o sentido yin-yang da realimentação, do imbricamento vida-e-morte e da polaridade dos contrários”); Lia e Leia, sobre duas meninas que lhe pediram uma canção e que acabaram juntas neste título; e Yamandu, dedicada a Yamandu Costa, que Gilberto Gil ali descreveu como “um violonista extraordinário”. Tudo isto com Gil ao violão e toda a banda em palco. E foi ainda ao violão que, agora sozinho (com uma ausência tácita da banda), ele cantou Se eu quiser falar com Deus, em memória do mestre João Gilberto, que morreu em 6 de Julho.

Depois, Gil trocou o violão pela guitarra eléctrica (viria a ser mais do que uma, ao longo da noite) para, num balanço funk, cantar Na real (do disco novo), daí derivando para outras canções, de diferentes épocas: Seu olhar, primeiro; depois Tocarte (do espectáculo Trinca de Ases, com Gal Costa e Nando Reis, que também veio a Portugal) e Drão, que ele explicou ter sido escrita quando o seu segundo casamento [com Sandra Gadelha, de apelido Drão, e daí o título] chegou ao fim.

A entrada (anunciada no programa) da cantora Roberta Sá, que está a fazer esta digressão com Gil, trouxe dois efusivos duetos, melodioso e terno em Afogamento, ritmado e bem baiano em Giro. Foi então que a família Gil cresceu em palco: uma neta do cantor, Bela Gil, com 10 anos, surgiu a cantar Goodbye my girl, versão em inglês, escrita por Gilberto Gil, do tema No norte da saudade, original de Moacyr de Albuquerque e Perinho Santana. A audiência aderiu à “novidade” e à festa, aplaudindo a menina perante o embevecimento do avô, partilhado em particular por Roberta Sá.

Perto do fim, uma exaltação de dois blocos baianos, o Ilê Ayê e o Olodum, respectivamente em Ilê Ayê e Nossa gente (avisa lá), seguida desse quase-manifesto que é Marginália II (gravada por Gil com Os Mutantes em Frevo Rasgado, de 1968) e de Andar com fé (de 1982), bom intróito para Ouço, do novo disco (“Ouço/ Todos os corações do mundo/ Batendo”) e para o irresistivelmente dançante Maracatu atômico, de Jorge Mautner e Nelson Jacobina, que Gil gravou em 1973 e que outros conhecerão de uma versão mais recente, a de Chico Science e Nação Zumbi, em 1996.

Nos temas extra, um de título bem adequado: Extra. Assim: “Eu, tu e todos no mundo/ No fundo tememos por nosso futuro/ Eu e todos os Santos valei-nos/ Livrai-nos desse tempo escuro.” Foi escrito em 1983, mas podia ter sido escrito hoje, porque o “pedido de socorro” que encerra não se desactualizou. Nas palavras de Gil, no livro já citado, associa “as aparições descritas na Bíblia (o anjo Gabriel, as carruagens de fogo) a seres extraterrestres e discos voadores. (…) É uma espécie de oração, de pedido de socorro, de invocação aos céus, na expectativa de que a vinda do ET, assimilado a um santo, traga um melhoramento do ser humano e da vida no planeta Terra.”

E foi ao planeta Terra que Gil regressou, mais propriamente à sua Bahia natal para, fundindo funk e reggae, fazer reviver Toda menina baiana, a tal “que tem um jeito que Deus dá”. A canção (que Gil escreveu em 1979, tendo a seu lado a filha Nara, a mesma que agora ali fazia os coros) não é tão doce quanto aparenta, porque o Deus de que Gil fala (diz a letra) deu à Bahia a primeira missa mas também o primeiro índio abatido, o primeiro carnaval e também o primeiro pelourinho (e, com ele, a canção não o diz mas subentende-se, o sofrimento infligido aos condenados). Bem e mal, jeito e defeito, é o “que Deus deu, que Deus dá”. Na Bahia, como aliás por toda a parte.

Os aplausos cadenciados na audiência (de pé), a marcar o ritmo, bem como as palavras “Lisboa” e “Luanda” a aflorarem a letra da canção, dizem-nos que a Bahia são já muitos lugares. Para Gil (e a banda), num espectáculo que quis falar a Deus e aos humanos, é sinal de que está OK, não KO.