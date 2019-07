Pai da “química verde” acredita que se pode responder problema do desperdício

O cientista britânico Martyn Poliakoff, que recebeu esta segunda-feira um doutoramento Honoris Causa da Universidade Nova de Lisboa, defende a “química verde” como resposta aos problemas do aumento da população, consumo e poluição.

“Os processos químicos actuais geram muito desperdício”, disse Martyn Poliakoff em declarações à agência Lusa, explicando que o ramo da química que propõe visa ser “um processo mais eficiente com menos resíduos produzidos”.

Em vez de se usar 500 quilos de matéria-prima para chegar a produzir um quilo de uma substância fabricada industrialmente, processos como o uso de dióxido de carbono como solvente permitem indústrias menos poluentes e mais rentáveis.

Um dos eixos do trabalho e da investigação do professor de química da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, é o uso de fluidos supercríticos como solventes e em processos industriais.

Martyn Poliakoff confia na evolução da inteligência artificial para ajudar a “fabricar químicos melhores”, contribuindo para resolver problemas como a poluição crescente com plástico, que em 60 anos se tornou omnipresente e cuja durabilidade é agora um desafio, criando problemas de poluição dos oceanos para os quais ainda não se encontrou solução.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Um computador consegue aprender uma quantidade desmesurada de factos. Se um computador consegue aprender o suficiente para vencer uma partida de xadrez [a um ser humano], talvez consiga resolver um problema da química de forma mais eficiente do que um ser humano”, argumentou.

Na terça-feira, Martyn Poliakoff vai ocupar a tribuna na Faculdade de Ciências Tecnologia da Universidade Nova para uma palestra sobre a tabela periódica, que faz este ano 150 anos e cujos elementos dissecou numa série de vídeos na Internet que o tornaram um dos divulgadores científicos mais populares da era do YouTube.

Apesar do reconhecimento e da abrangência dos vídeos e da sua popularidade numa plataforma que chega a muitas pessoas jovens, o cientista afirma que “ainda é muito cedo” para avaliar o impacto das redes sociais na consciência científica, salientando que “ainda não foram inventadas” as plataformas do futuro.