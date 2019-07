A Internet (ainda) não matou o teletexto

Já a Internet batia à porta reclamando o seu espaço, quando Portugal o viu, pela primeira vez, no final dos anos 1990. O RTP Texto apareceu nos ecrãs quando o serviço da britânica BBC (o Ceefax, do inglês “see facts”, ver factos) enchia as noites de programação na emissora pública britânica há duas décadas. O serviço informativo, que nasceu para informar o Reino Unido rural, dava notícias e falava do tempo ou de resultados desportivos, mas também informava os alunos da Play School (a telescola da BBC) sobre qual o material escolar para a semana de aulas. À noite o Ceefax tinha espaço em antena, num programa em que as páginas iam passando automaticamente, uma por uma, ao som daquilo que hoje conhecemos por “música de elevador”: era a televisão que nunca dormia.

