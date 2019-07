Em Mação, o desalento de quem revive o inferno ano após ano

Pensativo, ausente, derrotado: de braços cruzados, Fernando Alves olha fixamente para os tufos fumegantes que vão pintando de branco a berma da estrada. O sexagenário já tinha perdido terrenos nos incêndios de 2017 que afectaram os distritos de Castelo Branco e Santarém. Voltou a não escapar.

“Infelizmente, não há ano nenhum em que não venham os incêndios e não seja castigado”, lamenta. Vive em Portela, concelho de Oleiros, mas tinha propriedades agrícolas perto de Maxieira, em Mação, distrito de Santarém. Um pingo de suor corre-lhe no rosto. Mal conseguiu dormir na noite de sábado para domingo, período em que os incêndios assumiram maior dimensão.

“Só tive tempo para ir descansar um bocadinho à minha aldeia. Esteve lá o lume perto. Depois vim cá para tentar perceber o que tinha ardido. Bem tentei espalhar os meus terrenos, mas não os consegui salvar nestes dois incêndios”. Conformado, arranca no jipe, rumo ao horizonte carregado de faúlhas.

Foto

À medida que Fernando se afastava, os tufos eram já uma pilha de vegetação flamejante. Os bombeiros acorreram a um dos muitos pontos de reacendimento que ameaçavam comprometer o trabalho realizado durante a madrugada de domingo. Nas áreas inacessíveis às equipas de socorro, umas das quatro máquinas de rasto cedidas pelas Forças Armadas mostram-se imprescindíveis ao combate às chamas.

A sensação de repetição de um filme já conhecido é partilhada pelo presidente da câmara de Mação, Vasco Estrela. “Infelizmente temos sentido na pele o drama dos incêndios ao longo dos anos. Quando pensamos que o pior já passou, acontece algo de maior dimensão. Parece que falha sempre alguma coisa”, disse o autarca ao PÚBLICO.

“Salvei a minha casa com uma toalha de mesa à cabeça”

Nas estradas da freguesia de Amêndoa, no concelho de Mação, uma casa negra, ainda a fumegar, confunde-se com a vegetação queimada. Não é a única na rua: algumas que serviam de habitação, outras desertas, jazem tombadas na calçada.

Um homem rega sem descanso um barracão adjacente a uma casa de dois andares. Neste local, a poucos metros das casas enegrecidas, as habitações ficaram intactas. Com os olhos raiados da falta de sono, não consegue conter a emoção ao contar a história de como quatro vizinhos conseguiram fazer face às chamas sem a ajuda dos bombeiros.

Foto

“Escreva aí a forma como quatro heróis de Lisboa salvaram estas casas. Está a ver aquela encosta queimada? Estava tudo a arder, estávamos cercados pelo fogo. Não dormi nada esta noite. Imagine lá que fui colocar uma toalha de mesa encharcada à cabeça e, com esta mangueirinha, estive horas a impedir que o fogo se aproximasse das casas”, relembra Luís Résio com a voz embargada. A primeira corporação de bombeiros chegou ao local às 04h10, garante. Até conseguir a ajuda dos soldados da paz, Luís, o irmão e outros dois vizinhos lutaram para que a chama não galgasse as bermas das estradas na rua da aldeia da freguesia de Amêndoa.

Agradece as “sardinhadas ocasionais” que partilha com os amigos e que o levaram a regressar à terra natal, mesmo no dia em que os incêndios tiveram início, facto que lhe permitiu precaver-se e defender as habitações. “Se não fossem esses convívios, as casas tinham ardido todas”, atesta, tentando-se recompor da tormenta que, devido ao risco de reacendimento, pode ainda não ter terminado.

Foto

Meios aéreos impediram que fogo ameaçasse habitações em Sarnadas

Prosseguindo pelas ruas sinuosas da Estrada Nacional 14, chegámos à freguesia de Sarnadas, ainda no concelho de Mação. Era nesta localidade que se vivia o ponto mais crítico da manhã. Um incêndio de grandes proporções ameaçava transpor uma estrada, algo que colocaria em sérios riscos as habitações.

“Foi um ponto que voltou a reacender”, confirmou ao PÚBLICO o comandante dos Bombeiros Voluntários de Mação. Vários habitantes, preocupados com as chamas que teimavam em aproximar-se da estrada e em lançar faúlhas para a zona verde no outro lado da ribanceira, dialogavam com um membro da Protecção Civil, que partilhava da mesma preocupação.

“Se o fogo transpõe a estrada, arde isto tudo e vai ser impossível salvar as casas”, desabafou um dos presentes no local, à medida que o vento empurrava o fogo para a direcção menos desejada.

Foto

O walkie-talkie do comandante apitava de forma incessante. Ao longe, o rugido inconfundível do avião de combate aos fogos mostrava que as autoridades partilhavam da preocupação dos habitantes. De rajada, dois meios aéreos despejaram milhares de litros de água na chama. Um momento de alívio fugaz, com as labaredas a lamberem rapidamente o topo das árvores. Seguiram-se outras duas descargas de água. Sem efeito.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A intervenção aérea seguinte seria decisiva. Todos os olhos estavam virados para o céu, à procura das aeronaves. Até que, dos aviões, ao invés da habitual torrente de água, um autêntico nevão — formado por espuma retardante — abafou a intensidade das chamas e permitiu aos habitantes extinguir as pequenas chamas que restavam.

Mas os moradores desta freguesia ainda estão longe de respirar de alívio. O vento continua a fazer-se sentir, e o calor da tarde ameaça não dar tréguas aos bombeiros que ainda lutam para controlar o fogo que teve origem em Vila de Rei e chegou a Mação.