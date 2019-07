PJ detém suspeito de incêndio florestal em Castelo Branco

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 55 anos, suspeito de ter provocado um incêndio florestal na madrugada deste sábado, nas imediações da cidade de Castelo Branco. Fonte da PJ garantiu ao PÚBLICO que o incêndio em causa começou horas antes dos grandes incêndios — Vila de Rei e Sertã — que ainda lavram neste domingo no distrito, não tendo por isso qualquer relação entre si. Este fogo teve início à 1h da madrugada.

“O suspeito, usando chama directa, colocou um foco de incêndio em zona florestal povoada com pinheiros e mato, dentro de uma vasta mancha florestal, que teria proporções mais gravosa caso não tivesse havido uma rápida intervenção dos bombeiros de Castelo Branco”, explicou a PJ num comunicado enviado ao inicio da tarde deste domingo. As autoridades já tinham informação anterior dando conta de que o homem, que será entretanto presente a um juiz para aplicação de medidas de coacção, já teria no passado estado envolvido em situações idênticas.

“A actuação do suspeito colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, bem como habitações e a grande mancha florestal”, acrescenta a Judiciária.