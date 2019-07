Fogos na Sertã dominados. Chamas ainda descontroladas em Vila de Rei e Mação

Os dois incêndios que lavravam no concelho da Sertã desde sábado foram dominados, disse hoje à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC).

Depois do fogo em Mosteiro de São Tiago, Várzea dos Cavaleiros, ter sido dado como dominado às 4h25, a ANEPC indicou que o mesmo aconteceu com o de Rolã, pelas 4h45. Em Mosteiro de São Tiago permaneciam pelas 8h20, 125 operacionais e 30 meios terrestres. Já em Rolã continuam no terreno 270 operacionais e 81 meios.

Já o incêndio em Vila de Rei, ainda no distrito de Castelo Branco, que ainda ao início da noite alastrou para o concelho de Mação, distrito de Santarém, que já tinha sido devastado pelas chamas em Agosto de 2017, é aquele que envolve mais elementos na luta às chamas, 789, apoiados no terreno por 237 meios.

No total, mais de mil bombeiros combatem os incêndios de Vila de Rei, Sertã e Mação.

Oito feridos

Os três incêndios no distrito de Castelo Branco provocaram sete feridos ligeiros e um grave, indicou hoje o Comandante do Agrupamento Centro Sul da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.

“Há sete feridos ligeiros, agentes da Protecção Civil, e um ferido grave, um civil com queimaduras”, afirmou o comandante Belo Costa, durante um ‘briefing’ realizado às 0h de domingo, para fazer o ponto da situação dos três incêndios que continuam activos no distrito de Castelo Branco.

Três dos feridos ligeiros resultaram de um acidente entre duas viaturas de bombeiros, e o ferido grave, um civil que sofreu queimaduras, foi transportado de helicóptero para Lisboa.

Este balanço mantinha-se às 8h de domingo, com indicação de que o ferido grave está hospitalizado na unidade de queimados do Hospital de São José, em Lisboa.

Domingo será “um dia difícil"

Num novo briefing às 8h de domingo, o comandante anunciava que os meios aéreos de combate às chamas entrariam novamente em acção a essa hora, e que as Forças Armadas estão no terreno com máquinas de rastos, bem como a prestar auxílio aos bombeiros com o fornecimento de refeições. Não há registo de falhas de comunicações do sistema SIRESP, disse.

Belo Costa alertava ainda para a intensificação do vento a partir das 10h. “Estamos preparados para um dia difícil”, afirmou.

O tempo quente também deverá manter-se este domingo e nos próximos dias. Esta madrugada, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) decidiu prolongar até terça-feira o aviso amarelo de calor para os distritos de Bragança, Évora, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre.

Para já, e apesar das condições climatéricas adversas, não há oficialmente localidades em perigo, apesar de durante a noite ter havido casos pontuais de pessoas retiradas de casa por precaução, disse o comandante. Não há igualmente registo de habitações destruídas.

Em Mação, o que sobrou de 2017 corre risco de desaparecer

Entretanto, no concelho onde se centram neste momento as maiores preocupações das autoridades, “tudo o que sobrou dos catastróficos incêndios de 2017 está em risco de desaparecer”, lamentava à Lusa o vice-presidente da câmara de Mação, António Louro. “Assim, não vai sobrar nada”, afirmou.

António Louro queixava-se ainda da falta de meios para o combate às chamas: “Oficialmente parecem estar muitos operacionais, mas quando se se fala com as pessoas, no terreno, elas perguntam ‘onde é que estão’?”