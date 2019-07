Alunos portugueses ganham bronze nas Olimpíadas Internacionais de Biologia

Dois alunos portugueses conquistaram medalhas de bronze nas Olimpíadas Internacionais de Biologia em Szeged, na Hungria, anunciou este domingo a Ordem dos Biólogos.

Marco Ribeiro (estudante do 12.º ano no Colégio do Ave – Guimarães) e Diogo Nogueira (aluno do 12.º ano da Escola Básica e Secundária Vale de Tamel – Lijó/Barcelos) ganharam medalhas de bronze na 30.ª edição das Olimpíadas Internacionais de Biologia, que decorreu em Szeged, entre o dia 14 e este domingo.

A prova contou com a presença de quase 300 participantes (quatro deles portugueses), em representação de 78 países.

“Ano após ano, os representantes lusitanos comprovam e promovem a enorme qualidade dos estudantes nacionais de Biologia, cuja qualidade técnica e académica é, invariavelmente, multipremiada ano após ano”, elogia a Ordem dos Biólogos em comunicado.