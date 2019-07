Jamila Madeira é cabeça de lista do PS em Faro

A deputada Jamila Madeira estreia-se como cabeça de lista do PS no círculo eleitoral de Faro. Em Évora, à frente dos candidatos socialistas, volta a surgir o ministro da Agricultura, Luís Capolas Santos. Em Castelo Branco e em Portalegre, as listas são lideradas pelos respectivos presidentes das federações distritais socialistas: Hortense Martins e Luís Testa.

O PS tem divulgado os nomes dos seus cabeças de lista diariamente ao ritmo que se reúnem as comissões políticas das federações distritais para aprovar os nomes que lhes cabe indicar nas listas eleitorais.

Na terça-feira, as listas são aprovadas na íntegra pela comissão política nacional. Já foram anunciados vários membros do Governo como número um em vários círculos eleitorais. A ministra da Saúde, Marta Temido, estreia-se à frente da lista em Coimbra. O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, é de novo o cabeça de lista em Viana do Castelo. Pedro Nuno Santos, ministro das Infra-estruturas e da Habitação, repete em Aveiro. Alexandra Leitão, secretária de Estado da Educação, encabeça a lista em Santarém. Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, é número um na Guarda.

Tal como há quatro anos, o ex-secretário de Estado da Administração Interna e actual deputado Jorge Gomes volta a ser cabeça de lista em Bragança, a cuja federação preside. O presidente da Câmara de Leiria, Raul de Castro, encabeça a lista eleitoral no círculo daquele distrito. Em Viseu, a lista é liderada por João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde. Em Vila Real, o cabeça de lista é, como há quatro anos, o deputado Ascenso Simões. No Porto, a lista volta a ter como número um o deputado Alexandre Quintanilha.

A cabeça de lista por Setúbal, a secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, será oficialmente sufragada pela federação segunda-feira. Assim como em Lisboa, na segunda-feira, a Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) irá sufragar a sua lista. O cabeça de lista é o secretário-geral e primeiro-ministro, António Costa. Nos candidatos homens que se seguem na lista surgirão o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o ministro das Finanças, Mário Centeno.

Nos primeiros lugares deverão surgir também a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, e a ministra da Cultura, Graça Fonseca. Em destaque na lista de Lisboa estarão ainda os deputados Marcos Perestrello e Sérgio Sousa Pinto e o secretário de Estado adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, que é líder da FAUL.

Os cabeças de lista socialistas estão este ano, pela primeira vez, a ser apresentados nas reuniões das comissões políticas das federações que aprovam os nomes propostos por estes órgãos para os lugares das listas cuja indicação não cabe à direcção nacional. No PS a regra instituída é, desde a liderança de Jorge Sampaio, que cabe ao líder do partido escolher o primeiro terço de candidatos. Os outros dois terços são escolhidos pelas respectivas federações.