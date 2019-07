Ex-ministro diz que seguro público na Saúde é “aumento encapotado de impostos”

O ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, avisa que a criação de um seguro público na Saúde seria um “aumento encapotado de impostos”.

“O debate político sobre o financiamento do SNS começa a ficar confuso. Se é certo que a proposta de alargamento da ADSE, a generalidade dos cidadãos, encontra coerência nas propostas políticas de partidos como o CDS, a Aliança e a Iniciativa Liberal já não se percebe o sentido de propostas de ‘imposição’ da ADSE ou da criação de seguros públicos complementares ao SNS com o propósito de reforçar o financiamento público”, escreveu num post no Facebook com o título “Financiamento do SNS”.

Campos Fernandes assumiu a crítica horas depois de ter sido publicada no semanário Sol uma entrevista do secretário de Estado da Saúde, Francisco Ramos, em que este defendeu que se deve pensar “num seguro complementar” que ofereça principalmente cuidados na área da “saúde oral, cobertura adicional nos medicamentos, óculos, próteses”. Na semana passada, um estudo do ISCTE sobre o Estado da nação sugeria também a criação de um seguro público de saúde.

O antecessor de Marta Temido considera, por sua vez, que a “Constituição não prevê esse modelo uma vez que, no essencial, se estaria a introduzir um regime de copagamento adicional do serviço público" e “propostas configuram, muito claramente, um aumento de impostos (ainda que encapotado)”.

“Estas propostas vindas de agentes políticos e sociais que, aparentemente, defendem a gratuitidade geral e a diminuição dos encargos individuais, com o financiamento da saúde, gera alguma perplexidade”, insiste, recordando que várias recomendações do Tribunal de Contas “insistentemente (e bem) têm vindo a sinalizar o facto das receitas da ADSE resultarem de contribuições privadas que pertencem, por inteiro, aos respectivos beneficiários”.

Segundo Adalberto Campos Fernandes, “o excesso de despesa das famílias não está nas taxas moderadoras mas sim na despesa com medicamentos e saúde oral”.