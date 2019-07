Eleições: BE quer estratégia nacional e antecipação da reforma para pessoas com deficiência

O Bloco de Esquerda vai propor neste domingo, no programa com que concorre às eleições legislativas, a criação de uma estratégia para a deficiência. No capítulo ao qual o PÚBLICO teve acesso, os bloquistas defendem ainda que o rendimento disponível das pessoas com deficiência seja aumentando até ao salário mínimo nacional e voltam a insistir na diminuição da idade mínima para a aposentação.

