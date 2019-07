Este escritório fica por cima da loja que o decorou

Nunca foi tão fácil decorar um escritório. Este, em Loures, fica mesmo por cima da loja de onde veio toda a mobília, as almofadas e os tapetes, que mudam consoante as novas colecções do Ikea. “Esta atenção ao detalhe é uma forma simples de aproximar os colaboradores da realidade da loja e do negócio do retalho”, acreditam os responsáveis pelo projecto Living Offices, que dá a conhecer espaços de trabalho portugueses. Entrar nas áreas de secretárias, salas de reunião, copa e terraço é como entrar nas divisões de brincar numa loja do Ikea. “Seguindo a visão da empresa, há uma sala para cada momento” — e um cacifo para cada um dos 150 colaboradores no escritório e 120 no serviço central de apoio ao cliente.

Este é o quarto episódio da terceira temporada da série Living Offices, que o P3 tem acompanhado desde 2017. Um projecto criado pela Lemon Works para "mostrar e celebrar escritórios, portugueses, que fazem a diferença na vida das pessoas". A startup portuense foi fundada em 2016 pelo engenheiro informático Luís Alberto Simões e pela arquitecta Sofia Reis para ajudar as empresas a encontrar e a criar sítios “bons” para trabalhar.

Sabe mais sobre este escritório no site do projecto Living Offices.