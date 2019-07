Dezenas de milhares de manifestantes de novo nas ruas de Hong Kong

Dezenas de milhares de manifestantes saíram à rua este domingo em Hong Kong, para mais um protesto contra a lei da extradição e pela garantia das liberdades que dizem estar em causa.

A marcha começou em Vitória e vai terminar no parque infantil de Southorn, em Wan Chai, em vez de no local previsto, um tribunal do distrito Central. O percurso foi reduzido por questões de segurança, tal como exigiu a polícia, e depois de a organização do protesto, a Frente Cívica de Direitos Humanos, ter perdido um recurso.

A Frente, que integra 15 organizações não-governamentais e movimentos políticos, organizou duas marchas pacíficas maciças, a 9 e a 16 de Junho, que juntaram cerca de um milhão e de dois milhões de pessoas, respectivamente, de acordo com os organizadores.

Apesar de as manifestações serem maioritariamente pacíficas, manifestantes e polícia confrontaram-se nas ruas da antiga colónia britânica.

Dois dos protestos, a 12 de Junho e a 1 de Julho, foram marcados por violentos confrontos entre manifestantes e a polícia, que usou balas de borracha e gás lacrimogéneo. A 1 de Julho, os manifestantes invadiram o Conselho Legislativo (parlamento).

A contestação nas ruas, iniciada contra um projecto de alteração, entretanto suspenso, à lei da extradição, generalizou-se e denuncia agora o que os manifestantes afirmam ser uma “erosão das liberdades” no território.

Protestos e manifestações continuam a ser organizadas na cidade para exigir que o Governo chefiado por Carrie Lam responda a cinco reivindicações: retirada definitiva da lei da extradição, libertação de manifestantes detidos, que os protestos não sejam identificados como motins, um inquérito independente à violência policial e a demissão de Carrie Lam.

Apresentadas em Fevereiro, as alterações permitiriam ao Governo e aos tribunais da região administrativa especial chinesa a extradição de suspeitos de crimes para jurisdições sem acordos prévios, como é o caso da China continental.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os manifestantes dizem temer que Hong Kong fique à mercê do sistema judicial chinês como qualquer outra cidade da China continental e de uma justiça politizada que não garanta a salvaguarda dos direitos humanos.

A transferência de Hong Kong e Macau para a República Popular da China, em 1997 e 1999, respectivamente, decorreu sob o princípio “um país, dois sistemas”, precisamente o que os opositores às alterações da lei garantem estar agora em causa.

Para as duas regiões administrativas especiais da China foi acordado um período de 50 anos com elevado grau de autonomia, a nível executivo, legislativo e judiciário, sendo o Governo central chinês responsável pelas relações externas e defesa.