Yates é o segundo a bisar na Volta a França

O britânico Simon Yates (Mitchelton-Scott)​ venceu este domingo a 15.ª etapa da 106.ª edição da Volta a França, que ligou Limoux a Foix Prat d'Albis, na extensão de 185 quilómetros (percorridos em 4h47m05s), repetindo o êxito obtido há três dias, na 12.ª tirada (Toulouse a Bagnères-de-Bigorre), tornando-se no segundo ciclista a vencer duas vezes neste Tour, depois de Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) ter ganho a terceira e bisado na 13.ª.

O líder da geral, o francês Alaphilippe, conserva a camisola amarela, antes do segundo dia de descanso (ainda que obrigue a uma viagem de três horas), já a pensar na terceira e decisiva semana do Tour, que arranca na terça-feira com uma etapa plana (177 quilómetros) com partida e chegada em Nimes.

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), vencedor no Tourmalet, ainda tentou replicar a vitória da véspera, atacando a sete quilómetros da meta. O francês deixou Geraint Thomas (Ineos) para trás antes de se livrar de Alaphilippe (que resistiu e pagou a factura pouco depois) e ainda de ​Egan Bernal (Ineos), três quilómetros mais à frente.

Thibaut Pinot, que ainda alcançou o vencedor do prémio de combatividade, Mikel Landa (Movistar), numa passada fortíssima rumo ao alto de Foix Prat d'Albis, rapidamente se transformou numa séria ameaça aos ciclistas do pódio (é agora quarto da geral a três segundos de Steven Kruijswijk, da Jumbo-Visma​), obrigando Geraint Thomas a reagir e a aproveitar para passar Alaphilippe, recuperando praticamente todo o tempo perdido na véspera. Pinot e Landa perderam 33 segundos para o vencedor, que tirou 1m22s a Thomas e 1m49s ao líder da Volta a França.