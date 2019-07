Depois da promoção, o título europeu para Portugal

Depois de um feito histórico, outro feito ainda mais histórico. A selecção portuguesa de sub-20 conquistou neste domingo o título europeu de basquetebol na Divisão B, ao derrotar na final disputada em Matosinhos a República Checa por 73-57.

Após terem garantido a subida à Divisão A com um triunfo nas meias-finais sobre a Rússia, os jovens portugueses voltaram a quebrar mais uma barreira, com mais uma excelente exibição colectiva, superando de forma brilhante a ausência de Neemias Queta, o poste que está no radar da NBA, lesionado no dia anterior.

Sem Queta, a selecção portuguesa teve um trio em enorme destaque composto por Rafael Lisboa (21 pontos), Francisco Amarante (18 pontos e 12 ressaltos) e Rui Palhares (18 pontos).

Esta foi, de longe, a melhor participação de sempre da selecção portuguesa no Euro sub-20. Em 14 participações anteriores (desde 2005), o melhor que Portugal conseguiu foram dois quintos lugares em 2011 e 2013.

Em 2020, Portugal vai disputar pela primeira vez a Divisão A do Euro sub-20, que se vai disputar na Lituânia, ao lado das principais potências do basquetebol.

Na Divisão A, o título também foi para a equipa da casa, com Israel a ganhar em Telavive à Espanha na final por 92-84.