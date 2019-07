Mariana Machado e Etson Barros ganham medalhas nos Europeus de sub-20

Os portugueses Mariana Machado e Etson Barros conquistaram neste domingo, respectivamente a medalha de prata e a de bronze nas finais de 3000m e de 3000m obstáculos dos Europeus de atletismo de sub-20, em Boras, na Suécia.

Marina Machado esteve envolvida numa queda quando liderava a prova, mas a polaca Zofia Dudek surpreendeu a atleta natural de Celeirós, no concelho de Braga, após a derradeira curva, terminando em 9m30,06s, menos 0,60 segundos do que a portuguesa.

A italiana Elisa Ducoli conquistou o último lugar do pódio, com o tempo de 9m32,42s, enquanto a também portuguesa Lia Lemos não foi além do 14.º lugar da final, em 10.00,97.

Já Etson Barros concluiu os 3000 obstáculos em 9m01,85s, atrás do turco Murat Yalçinkaya, que venceu em 8m58,20s, e do sueco Omar Nuur, segundo classificado, com o tempo de 8m58,79s.

Com os dois pódios deste domingo, a selecção portuguesa nos Europeus de 2019, que decorrem em Boras, na Suécia, já conquistou três medalhas pois às de Mariana Machado e Etson Barros junta-se a de Nuno Pereira, que se sagrou campeão nos 1500 metros.