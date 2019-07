O dia mais incrível de Shane Lowry no golfe

O irlandês Shane Lowry entra este domingo na última volta do 148.º Open Championship, o British Open, no Royal Portrush Golf Club, na Irlanda do Norte, com uma liderança de quatro pancadas sobre a concorrência, após ter produzido no sábado, debaixo de uma atmosfera electrizante, uma volta recordista de 63 pancadas, 8 abaixo do Par 71.

Com o norte-irlandês Rory McIlroy eliminado na sexta-feira pelo cut, Lowry, 32 anos, n.º 33 mundial, é agora o favorito do público, tendo mantido a cabeça fria para fazer uma volta sublime com oito birdies e sem bogeys, que lhe permitiu chegar às 16 abaixo do Par (total de 197, tinha feito 67-67 nos dois primeiros dias) e tornar-se o primeiro jogar da República da Irlanda a liderar o The Open após 54 buracos realizados. Faltam 18 buracos…

Com quatro títulos na sua carreira, incluindo o Open de Irlanda de 2009 como amador, o Portugal Masters em 2012, o WGC-Bridgestone Invitational e, em Janeiro deste ano, o Abu Dhabi HSBC Championship, Lowry parte para a jornada decisiva em busca do seu primeiro triunfo nos quatro majors do golfe.

“Este foi o dia mais incrível que já tive num campo de golfe. Honestamente, não consigo explicar como foi. O público foi incrível. Posso imaginar que tenha sido muito difícil para o J.B. [Holmes, seu parceiro de jogo no sábado] jogar neste contexto, mas, sim, achei que foi OK.”

Tommy Fleetwood, estrela inglesa da Ryder Cup, é o seu adversário mais próximo. Depois de ter feito 68-67, no sábado marcou 66 para se isolar no segundo lugar, com -12. O terceiro, com -10, é o norte-americano J. B. Holmes, com quem Lowry partilhava o comando aos 36 buracos. Holmes entregou ontem um cartão de 69.

Outro norte-americano, o n.º 1 mundial Brooks Koepka, e outro inglês, Justin Rose, n.º 4 mundial, partilham o terceiro lugar com -9, já a uma distância considerável de sete shots do primeiro.

