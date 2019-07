É possível ter o mesmo corpo que tinha antes da menopausa?

A menopausa pode ocorrer entre os 40 e os 60 anos, sendo a idade média os 51, e é “decretada” oficialmente quando a mulher não tem nenhuma menstruação em 12 meses consecutivos como consequência das mudanças hormonais que ocorrem neste período. Além dos sintomas típicos desta fase (afrontamentos, transpiração excessiva, distúrbios do sono, irritabilidade, dores de cabeça, redução da líbido, etc.), está igualmente associado um aumento de peso na ordem de 1 a 2kg, valores que logicamente variam de mulher para mulher, sobretudo dependendo do estilo da vida e hábitos de cada uma. Ainda assim, é uma realidade que a oxidação de gordura e gasto energético em repouso diminuem após a menopausa e que a distribuição de gordura sofre alterações com uma maior deposição na zona visceral que como todos sabemos está associada a hipertensão, diabetes tipo 2, doença cardiovascular, cancro entre outras patologias.

