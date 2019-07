Jovem suspeita de tentar matar mãe fica em prisão preventiva

A adolescente de 17 anos detida na sexta-feira em Barcarena (Oeiras) por suspeita de ter tentado matar a mãe vai ficar em prisão preventiva. A notícia é avançada pela TVI24, que adianta ainda que a rapariga de 15 anos que terá auxiliado a primeira no ataque permanecerá num centro tutelar educativo.

De acordo com o relato feito à PSP, a vítima de 36 anos, mãe da rapariga mais velha, sofreu um ataque com arma branca enquanto dormia. A mulher conseguiu defender-se e não sofreu ferimentos; já as duas jovens ter-se-ão automutilado, depois de terem falhado o ataque. De acordo com a polícia, terá sido uma “tentativa de ocultar as suas intenções iniciais”. As duas menores foram transportadas para o Hospital São Francisco Xavier e posteriormente transferidas para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa.

A estação de televisão de Queluz adianta que as duas jovens eram namoradas e a tentativa de homicídio foi delineada vários dias antes do ataque. A relação conflituosa entre mãe e filha provocada pelo relacionamento homossexual terá estado na origem do ataque com a arma branca, atesta a mesma fonte.