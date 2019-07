Novas consultas, óculos grátis e carrinhas de saúde são propostas do PS

Criação de consultas de ginecologia e pediatria nos centros de saúde, unidades móveis de saúde para os territórios de baixa densidade e vales de pagamento para óculos de crianças e jovens até aos 18 anos e pessoas com mais de 65 anos que recebam Rendimento Social de Inserção são três das medidas propostas pelo PS no seu programa eleitoral que este sábado é aprovado na convenção dos socialistas, que decorre no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

Continuar a ler