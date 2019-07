Marta Temido é cabeça de lista do PS em Coimbra

A ministra da Saúde, Marta Temido, é a cabeça de lista do PS no círculo eleitoral de Coimbra. Em Vila Real, os candidatos socialistas são liderados, como há quatro anos, pelo deputado Ascenso Simões.

Até este sábado, o PS divulgou oficialmente o nome de alguns cabeças de lista e irá fazê-lo até terça-feira, dia em que se reúne a comissão política nacional para aprovar as listas. Já foram anunciados vários membros do Governo. O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, é de novo o cabeça de lista em Viana do Castelo. Pedro Nuno Santos, ministro das Infra-estruturas e da Habitação, repete em Aveiro. Alexandra Leitão, secretária de Estado da Educação, encabeça a lista em Santarém. Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, é número um na Guarda.

Tal como há quatro anos, o ex-secretário de Estado da Administração Interna e actual deputado Jorge Gomes volta a ser cabeça de lista em Bragança, a cuja federação preside. O presidente da Câmara de Leiria, Raul de Castro, encabeça a lista eleitoral no círculo daquele distrito. Em Viseu, a lista é liderada por João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde. No Porto, a lista volta a ter como número um o deputado Alexandre Quintanilha.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A cabeça de lista por Setúbal, a secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, será oficialmente sufragada pela federação segunda-feira. Assim como em Lisboa, na segunda-feira, a Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) irá sufragar a sua lista. O cabeça de lista é o secretário-geral e primeiro-ministro, António Costa. Nos candidatos homens que se seguem na lista surgirão o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o ministro das Finanças, Mário Centeno

Nos primeiros lugares deverão surgir também a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, e a ministra da Cultura, Graça Fonseca. Em destaque na lista de Lisboa estarão ainda os deputados Marcos Perestrello e Sérgio Sousa Pinto e o secretário de Estado adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, que é líder da FAUL.

Os cabeças de lista socialistas estão este ano, pela primeira vez, a ser apresentados nas reuniões das comissões políticas das federações que aprovam os nomes propostos por estes órgãos para os lugares das listas cuja indicação não cabe à direcção nacional. No PS a regra instituída é, desde a liderança de Jorge Sampaio, que cabe ao líder do partido escolher o primeiro terço de candidatos. Os outros dois terços são escolhidos pelas respectivas federações.