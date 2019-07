Mário Centeno afasta cenários de crise económica

O ministro das Finanças afastou o cenário de iminência de crise financeira e económica em Portugal ao intervir, este sábado de manhã, na convenção nacional sobre legislativas, que irá aprovar o programa eleitoral do partido e que se realiza no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

“O tempo dos orçamentos rectificativos e das derrapagens orçamentais é hoje passado”, garantiu Mário Centeno, que como o PÚBLICO noticiou, deverá ser candidato na lista dos socialistas ao círculo eleitoral de Lisboa, com o secretário-geral e primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, que, como o PÚBLICO noticiou, será proposto pelos socialistas para continuar como segunda figura do Estado.

E politizando o discurso em tom já de campanha eleitoral, Mário Centeno tratou de atacar PSD e CDS: “Se tivesse de usar um título para um filme do que teria sido esta legislatura para a nossa direita, então eu colocava o seguinte: sozinhos e perdidos nas contas. Foi isso que aconteceu exactamente ao longo da presente legislatura.”

Fazendo o balanço da obra do executivo socialista, num domínio em que teve um papel central e vital, Mário Centeno considerou que o Governo do PS apresentou em 2015 “um plano e cumpriu esse plano mês a mês, ano após ano”. Justificando, acrescentou: ”Fizêmo-lo porque sabíamos que tínhamos de mudar de políticas. Era crucial para o futuro do país que o Governo, no final de 2015, apresentasse um programa distinto daquilo que tinha acontecido nos últimos anos.”

O resultado, segundo Mário Centeno, foi que a acção do Governo “trouxe ao país mais emprego, mais riqueza, mais salários”. Garantindo que “são muitos milhares de milhões de salários a mais que hoje são pagos” em relação a 2015, Mário Centeno concluiu: “Se temos mais emprego, mais rendimento e contas certas, possuímos também por causa disso menos dívida, pagamos muito menos juros do que pagávamos e temos muito menos desemprego. A legislatura que termina é uma legislatura de sucesso nestas áreas.”.

Elogio da aliança de esquerda

A convenção do PS para aprovar o programa eleitoral foi aberta por Duarte Cordeiro, presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa e secretário de Estado adjunto e dos Assuntos Parlamentares. Duarte Cordeiro fez o elogio da aliança política do PS com o BE, o PCP e o PEV: “Em 2015, tivemos a capacidade de abrir um espaço de diálogo distinto com a restante esquerda parlamentar e a coragem de implementar uma solução política que ficará na história da democracia portuguesa pela estabilidade e pelos resultados E garantiu que o PS “se apresenta hoje perante os portugueses de cabeça levantada”, afirmando:

“Podemos olhá-los olhos nos olhos e dizer, cumprimos nos três principais desígnios: mais crescimento, melhor emprego, mais igualdade.” No entanto, o presidente da FAUL considerou que estes resultados “não podem permitir ignorar os problemas reais e concretos dos portugueses na sua relação com os serviços públicos”. Pelo que concluiu: “Somos o partido melhor preparado para responder aos desafios do futuro e continuar a melhorar a vida dos portugueses.”