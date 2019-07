Sul, um anfiteatro para o postal ilustrado dos Açores

Os Açores são assim mesmo. Nos três passos que separam a espreguiçadeira da piscina, o sol cede às nuvens cinzentas, para irromper mal regressamos à toalha, para pôr-se de novo rezingão, a ameaçar uma chuvada. Andamos nesta dança com as quatro estações diárias do arquipélago há dois dias, ora na piscina principal, ora na pequenina piscina privada da suíte, até desistirmos e deixarmo-nos ficar na orla à conversa, pernas mergulhadas até aos joelhos como consolação.

