A aventura alentejana da família Symington

Foi preciso esperar quase 137 anos. Com a chegada ao negócio da quinta geração da família e a aquisição da 29.ª quinta, a Symington acabou por pôr o pé fora do Douro. “Uma aventura”, assim definem os maiores proprietários do Douro (28 quintas e mais de dois mil hectares) a compra da Quinta da Queijeirinha, na serra de Portalegre, Alentejo, mas nem é necessário ser grande especialista para perceber que não passa de oportuno eufemismo para disfarçar o entusiasmo e controlar as expectativas em relação ao novo projecto.

A compra, concretizada há dois anos, deu agora os primeiros frutos, com a apresentação dos novos vinhos da propriedade, a estreia da empresa fora do Douro. O projecto passa por produzir vinhos de quinta numa região ainda pouco conhecida mas de enorme potencial e já com provas dadas.

Basta lembrar os Tapada do Chaves ou vinhos da Adega de Portalegre de há duas ou três épocas, e facilmente se percebe que a aventura é mesmo reduzida. Não por acaso, também o grupo Sogrape já por ali adquiriu a Quinta do Centro, com 13 hectares de vinha, e também a Quinta da Cabaça e Adega de Portalegre foram compradas pela empresa do Licor Beirão, que assim entra no negócio do vinho.

Uma tendência que segue o pioneirismo dos projectos Cabeças do Reguengo, de João Afonso, ou Altas Quintas, que acabou por vender à Symington a Quinta da Queijeirinha, que por questões de imagem e estratégia comercial passou a adoptar a designação Quinta da Fonte Souto para os novos vinhos.

“Se em português Queijeirinha é já quase impronunciável, imagine-se na exportação”, reconheceu Johny Symington, no acto de apresentação pública do projecto. Por outro lado, também o souto de castanheiros, a ribeira e as fontes da propriedade são símbolos da vertente de biodiversidade que querem associar à exploração.

Apenas 42 dos 200 hectares da quinta são ocupados por vinha, à qual se associam as áreas de souto, olival, cerejal, o montado e bosque que envolvem as vinhas. Áreas para as quais há projectos específicos em colaboração com o Parque Natural da Serra de São Mamede, cujo território integram.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A aventura alentejana da Symington passa, assim, por produzir vinhos especiais e únicos, de qualidade média-alta, não de volume. “Vinhos com outro vagar”, diz a empresa, que fala para isso “num projecto de longo prazo que permite trilhar caminhos e quer colocar no mapa dos amantes de vinho – de Portugal e de todo o mundo – o terroir único desta sub-região”.

Para isso, acreditam no potencial que é dado pelas condições naturais da propriedade, em cotas mais elevada e com um microclima mais fresco e húmido do que a quente planície alentejana, e solos menos férteis que dão origem a produções mais baixas e uvas de qualidade.

Vinhos Vinha do Souto Tinto 2017

Pontuação: 91/100

Castas: Alicante Bouschet e Syrah

Álcool: 14,7% Vol

Preço: 35€ (recomendado) Pretende ser o porta-bandeira da propriedade e mostrar mais o lugar que as castas, o potencial da propriedade. Selecção das melhores uvas e parcelas. Preciso, concentrado e elegante, necessita ainda de tempo para mostrar o potencial que se pressente na vigorosa expressão de matéria, qualidade de fruta e taninos. Quinta da Fonte Souto Tinto 2017

Pontuação: 87/100

Castas: Alicante Bouschet, Trincadeira, Cabernet Sauvignon, Alfrocheiro e Syrah

Álcool: 14,1% Vol

Preço: 12€ (recomendado) Elegante e musculado, com bom balanço, expressão de fruta e madeira bem ligada com o tanino. Especiado e elegante, destaca a frescura intensa que lhe confere grande aptidão gastronómica. Quinta da Fonte Souto Branco 2017

Pontuação: 88/100

Castas: Arinto (75%) e Verdelho

Álcool: 14,3% Vol

Preço: 12€ (recomendado) Aroma expressivo de fruta madura (amarela), envolvência amanteigada, notas de mel e flores silvestres. Rico, intenso, amplo e envolvente. Bela acidez (fruta cítrica) e prolongamento de boca. Anuncia boa e rica evolução em garrafa. Florão Tinto 2017

Pontuação: 85/100

Castas: Aragonês, Trincadeira, Cabernet Sauvignon e Alfrocheiro

Álcool: 14,2% Vol

Preço: 7€ (recomendado) Estilo mais jovem, fresco e vocacionado para um consumo imediato e descomprometido. Frutos vermelhos, taninos firmes e arredondados e uma brisa de vegetal seco. Correcto e de perfil gastronómico. Florão Branco 2018

Pontuação: 86/100

Castas: Arinto e Verdelho

Álcool: 13,6% Vol

Preço: 7€ (recomendado) Aroma frutado e tropical, grande frescura e notas de alguma mineralidade. Aos sabores de fruta cítrica que dominam a prova associa também algum volume de boca e untuosidade.