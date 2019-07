As resistentes guardiãs do Hospital de Sant´Ana

O hospital, especializado em ortopedia, é um grande edifício amarelo virado ao mar na costa do Estoril. Aqui está, na vila da Parede, há 115 anos. E as Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena estão quase desde o princípio. Já chegaram a ser várias dezenas, hoje são sete. Com 78 anos, Celina Laranjeiro é a mais nova.