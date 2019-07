Fisco encontrou 22,5 milhões em mais-valias imobiliárias não reinvestidas

A administração tributária tem vindo a verificar os contribuintes que, depois de indicarem ao fisco a intenção de reinvestir as mais-valias da venda de uma casa, não o chegaram a fazer. Os resultados estão aí: o fisco efectuou mil liquidações de IRS adicionais ao longo do ano passado que implicaram um acréscimo de 22,5 milhões de euros no rendimento bruto desses contribuintes.

