Portugal nas meias-finais do Euro sub-19 com goleada

A selecção portuguesa sub-19 venceu neste sábado a Arménia, na última jornada da fase de grupos do Europeu do escalão, e garantiu a presença nas meias-finais da competição. O resultado (4-0) foi construído com os golos de Vítor Ferreira, João Mário e Tiago Gouveia (2).

O seleccionador Filipe Ramos fez uma única alteração no “onze” relativamente à equipa que tinha empatado (1-1) contra a Espanha na partida anterior: Costinha ocupou o lugar que tinha sido de Tiago Lopes.

A equipa nacional comandou a partida desde o primeiro minuto, mas só conseguiu quebrar a resistência dos arménios aos 34’, num penálti convertido por Vítor Ferreira a castigar falta de Alaverdyan sobre Fábio Vieira.

A Arménia, até aí praticamente inofensiva, quase respondia de imediato. Petrsoyan passou por vários adversários, entregou a Misakyan, que isolado disparou para uma grande defesa de Celton Biai.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na segunda parte Portugal foi mais eficaz, e logo aos 50’ ampliou a vantagem. O primeiro remate de Vítor Ferreira foi desviado por um defesa, mas a bola sobrou para João Mário, que tirou um adversário do caminho e disparou sem hipóteses para o guarda-redes.

Lançado a partir do banco, Tiago Gouveia foi o homem que ampliou o marcador até à goleada. Aos 67’ correspondeu ao cruzamento de João Mário e, antecipando-se aos defesas, cabeceou para o 3-0. E na recta final do encontro estabeleceu o resultado final com um grande golo, num remate de fora da área.

Com este triunfo a selecção portuguesa somou sete pontos e garantiu o primeiro lugar no Grupo A, à frente da Espanha, que também somou sete pontos após vencer neste sábado a Itália (2-1). Os espanhóis irão defrontar nas meias-finais a França, que já garantiu o primeiro lugar no Grupo B, enquanto Portugal terá de esperar para saber que adversário terá pela frente na quarta-feira.