Lowry junta-se a Holmes na liderança do British Open

O norte-americano J.B. Holmes (55.º no ranking mundial) acrescentou um segundo resultado de 68 ao 66 inaugural e manteve o comando do The Open Championsip aos 36 buracos no Royal Porturush Golf Club (Par 71), na Irlanda do Norte, mas agora já não está sozinho: o irlandês Shane Lowry (33.º), apoiado entusiasticamente pelo público local, repetiu as 67 pancadas do primeiro dia e igualou-o na frente, somando ambos 134 (-8).

“Foi memorável”, disse Lowry sobre a jornada de sexta-feira do também chamado British Open. “Não há muitos dias assim num campo de golfe. Difícil de descrever. Quando meti o putt no 10, o bramido da multidão foi impressionante”, acrescentou, referindo-se ao que foi o seu sexto birdie do dia, que o levou para as -10. Mas Lowry perderia duas pancadas até ao fim, com bogeys no 14 e no 18.

Holmes congratulou-se com a sua “consistência” na primeira metade da prova, referindo que tem estado bem em todos os pontos do jogo.

Na tabela seguem-se três ingleses: Tommy Fleetwood e Lee Westwood, ambos com voltas de 68-67, empatados em terceiro lugar com um total de 135 (-7); e Justin Rose (69-67), a partilhar o quinto posto com o australiano Cameron Smith (70-66) e o sul-africano Justin Harding (71-65).

O n.º 1 mundial Brooks Koepka (68-69) está um degrau abaixo, com 137 (-5), tal como Jordan Spieth (70-67), campeão em 2017. Já o detentor do título, o italiano Francesco Molinari, melhorou cinco pancadas em relação ao primeiro dia (74-69) para passar o cut no limite, com 143 (+1).

As 65 de Justin Harding e do norte-irlandês Rory McIlroy foram os melhores scores desta edição até ao momento, mas para este não foi suficiente para passar o cut, por culpa do 74 inaugural. Mesmo tendo subido 76 posições, Rory terminou nos 74.ºs e foi eliminado por um mero shot.

Tiger Woods fez menos oito pancadas (78-70) do que quinta-feira mas também não estará presente no fim-de-semana – ficou-se pelos 119.ºs.

