Já não há invencíveis no Drive Tour 2019

Já não há atletas 100 por cento vitoriosos no Drive Tour – CN Jovens de 2019. No 4.º Torneio, Pedro Silva (Miramar), em Sub16 Rapazes, e Constança Mendonça (Orizonte), em Sub14 Raparigas, quebraram a invencibilidade dos irmãos Daniel e Ana Rodrigues, que haviam vencido os três primeiros torneios do ano.

O 4.º Torneio do circuito nacional de jovens que consagra os campeões de 2019 nos vários escalões etários realizou-se terça e quarta-feira com 111 jogadores no Belas Clube de Campo, debaixo de condições climatéricas adversas, com muito vento e alguma chuva.

Com scores de 77-69 nas duas voltas regulamentares, Pedro Silva bateu “Dani” (73-73) no segundo buraco do play-off (jogado no buraco 5), depois de ambos terem concluído os 36 buracos regulamentares empatado com 146 (+2).

O açoriano Ricardo Garcia (CG Ilha Terceira), que no primeiro dia era líder a par “Dani” e Gonçalo Mata (Oporto GC), somou 147 (73-74) e ficou a um shot de entrar também no play-off. Martim Baptista, como Pedro Silva, marcou 69 a fechar, a melhor marca do escalão, subindo de 10.º para 4.º, com 148 (+4). E o açoriano Tiago Nunes (Verdegolf) fechou o top-5 com 153 (74-79).

Constança Mendonça liderou do princípio ao fim e somou 157 (80-77), +13, para ganhar com quatro de vantagem sobre Ana Rodrigues (82-79). Luciana Reis (Orizonte) foi terceira com 169 (85-84).

Leonor Medeiros (Quinta do Peru), em Sub16 raparigas, e Tomás Araújo (Miramar), em Sub12 rapazes, venceram por sua vez nos respetivos escalões para se juntarem aos irmãos Daniel e Ana Rodrigues no grupo dos atletas com três vitórias no Drive Tour – CN Jovens.

Leonor Medeiros totalizou 153 (80-73), +9, vencendo com duas de vantagem sobre Sofia Barroso Sá (76-79), também da Quinta do Peru. Amélie Abreu (Santo da Serra) foi terceira com 161 (81-80) +17.

Quanto a Tomás Araújo, obteva vitória mais dilatada de todos os escalões. Com 149 (73-76) +5, deixou o seu mais próximo concorrente, António Trindade (160, 78-82), da Quinta do Peru, 11 shots de distãncia. João Crasi Alves (Vilamoura) e Gabriel Sardo (Quinta do Fojo) foram terceiro com 165 (82-83).

Tomas Mician (Vilamoura), em Sub16 rapazes, e Filipa Capelo (Quinta do Lago), em Sub-18 raparigas, venceram pela segunda vez no Drive Tour 2019.

Para Tomás Mician, foi o segundo título consecutivo, depois de ter vencido o 3.º Torneio em Ribagolfe. Com scores de 78-80, para um total de 158 (+14), ganhou com quatro shots à melhor sobre um quarteto no segundo lugar, composto Ricardo Serpa (Vilamoura), Simão Tempera (Morgado), João Miguel Pereira (Quinta do Peru) e Gustavo Monteiro (Vilamoura), que liderava aos 18 buracos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já Filipa Capelo, da Quinta do Lago, perfez 160 (82-78) +16, menos cinco pancadas que Teresa Alves (165 86-79), do Oporto. Inês Pereira (Miramar) foi terceira com 179 (+35).

Finalmente, Pedro Iglésias, em Sub14 Rapazes, venceu pela primeira vez no circuito, tal como Constança Mendonça. Somando 144 (69-75), o atleta de Miramar deixou o 2.º classificado, o seu companheiro de clube Pedro Freitas (69-77), vencedor do 3.º Torneio, a duas pancadas. Alberto Costa Marques, também de Miramar, vencedor do 1.º e do 2.º Torneios, foi terceiro com 151 (+7).

Veja mais em www.golftattoo.com