O que aparece do escuro da pintura

Na Galeria Belo-Galsterer, em Lisboa, estão pinturas, esculturas. Cabeças, bustos, folhas de cobre. Coisas que evocam a ruína, a passagem do tempo, mas também que aludem a uma permanência, a uma resistência. Talvez a da própria pintura ou a do fazer da pintura. Ou, quem sabe, do mundo? Paulo Brighenti é o seu autor e a exposição chama-se Cascata, título que evoca uma ideia de fluxo, de corrente que transporta consigo memórias, superfícies, materiais, imagens. Não é a única, nos próximos dias e semanas, que traz o trabalho do artista à luz da esfera pública. Na Galeria Pedro Oliveira, Porto, tem patente até dia 27 Uma estátua roída pelo mar, e até 7 de Setembro, Todos os Deuses, no Museu Nogueira da Silva, em Braga. De alguma forma, estas exposições convergem para um lugar novo em termos de processo e de trabalho. E mediante duas situações: a reciprocidade entre a pintura e a escultura e a presença de pinturas expandidas. “Trabalho no atelier. É lá que procuro reunir coisas novas e antigas. Arrasto coisas que vêm de trás e tento começar coisas novas, criando um sentido de continuidade”, diz o artista diante de pequenas pinturas. O que vem de trás é a pintura, o trabalho com imagens preexistentes, a cor (agora mais forte, mais sensível à superfície, carnal, epidérmica), um certo ilusório desejo de figurar o humano.

Continuar a ler