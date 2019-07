Let’s Rock, dizem eles só para nos enganar

Cinco anos depois, estão de volta, pondo fim ao maior silêncio discográfico desde que se estrearam em 2002 com The Big Come Up. O hiato foi consequência do esgotamento que sucedeu à edição de Turn Blue, álbum em que o vocalista e guitarrista Dan Auerbach e o baterista Patrick Carney se aventuraram a cruzar, de forma desequilibrada, o rock clássico que lhes está na fundação, psicadelismos de grande produção e apontamentos de electrónica. Editado Turn Blue, a banda iniciou uma longa digressão por grandes salas, estádios e festivais. A meio dela, recordou mais tarde Dan Auerbach, os Black Keys já funcionavam em piloto automático, completamente desligados do palco e do público. Daí estes cinco anos que Carney ocupou a produzir, por exemplo, Tobias Tesso Jr, e em que Auerbach criou os Arcs e reuniu distintíssimos veteranos como Duane Eddy ou John Prine para gravar novo álbum a solo, Waiting on a Song. Let’s Rock surge, portanto, como um desejo de regresso àquilo que os fez fecharem-se numa garagem e começarem a trocar riffs e batidas nas peles da bateria — o título é, desde logo, um nada discreto indicativo disso mesmo. Resgatar essa chama original, com as suas qualidades originais, revela-se, porém, impossível.

