PSP detém duas jovens suspeitas de tentarem matar mãe de uma delas

O Comando Metropolitano da PSP deteve duas jovens estrangeiras, com 15 e 17 anos, por suspeita da prática do crime de homicídio na forma tentada. As detenções aconteceram nesta sexta-feira, em Oeiras, de acordo com um comunicado das autoridades.

A vítima seria a mãe da jovem de 17 anos, que, de acordo com o relato que fez à PSP, sofreu um ataque com arma branca enquanto dormia. Segundo o comunicado, a vítima conseguiu defender-se e não sofreu ferimentos; já as duas jovens “terão provocado diversos ferimentos em si próprias”, depois de terem falhado o ataque. De acordo com a polícia, terá sido uma “tentativa de ocultar as suas intenções iniciais”.

Na sequência destes ferimentos, as duas menores foram transportadas para o Hospital São Francisco Xavier e depois transferidas para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, onde se encontram sob detenção. O caso está a ser investigado pelas autoridades.