Jornalista do PÚBLICO Teresa Abecasis vence Prémio Fernando de Sousa

A jornalista Teresa Abecasis, do PÚBLICO, venceu a terceira edição do Prémio de Jornalismo Fernando de Sousa, na categoria Nacional, com a reportagem “Polónia: a liberdade de expressão está a passar à clandestinidade?”.

Teresa Abecasis, Bruna Soares e três estudantes da Universidade Lusófona do Porto são as vencedoras da terceira edição do prémio, criado pela Representação da Comissão Europeia em Portugal para apoiar a liberdade de imprensa e o jornalismo de investigação.

Os vencedores receberam os prémios esta sexta-feira pela mão do comissário europeu Carlos Moedas, no NewsMuseum, em Sintra.

No trabalho multimédia publicado em Dezembro de 2018, Teresa Abecasis mostrou como a liberdade de expressão é um bem ameaçado na Polónia. Entre 2015 e 2018, o país, membro da União Europeia, desceu 40 posições no Índice Global de Liberdade de Imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras. “O serviço público de comunicação transformou-se em propaganda do governo e os jornalistas enfrentam processos na justiça. O discurso oficial tem-se moldado com valores nacionalistas, e isso reflecte-se nos comportamentos individuais”, refere a reportagem, feita em Varsóvia.

Bruna Soares foi premiada na categoria Regional (prémio de 5 mil euros, o mesmo valor atribuído à vencedora da categoria Nacional) pela reportagem no Diário do Alentejo “Buinho: Messejana tem uma residência criativa onde existe o único fablab do Baixo Alentejo”.

As vencedoras da categoria Estudante (premiada com 3 mil euros) foram três estudantes da Universidade Lusófona do Porto, com o trabalho académico em formato podcast “Erasmus na Ponta da Língua”.

O júri recomendou ainda a atribuição de uma menção honrosa à equipa da TVI composta por André Carvalho Ramos, Romeu Carvalho e João Pedro Ferreira pela reportagem “Indesejados: um ano depois”.

“Nas peças vencedoras, o júri destaca a qualidade da escrita, a inovação quanto a temas, a aposta na reportagem de terreno com base em histórias concretas e a ligação clara à União Europeia e ao impacto de uma política ou programa europeu”, afirma a Comissão Europeia em comunicado. “A selecção foi um exercício desafiante, mas os vencedores foram uma escolha clara e unânime.”

Este prémio homenageia o jornalista Fernando de Sousa (1949-2014), perito em assuntos europeus, e reconhece trabalhos informativos de excelência sobre assuntos europeus.