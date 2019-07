Governo quer garantir que “não há uma interrupção do apoio”

As Redes Locais de Intervenção Social (RLIS), que têm prestado serviços de acção social em vez da Segurança Social um pouco por todo o território continental, nunca foram uma política pública. Eram projectos, por definição, com princípio, meio e fim. A preocupação da secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, é assegurar que “não há uma interrupção do apoio” prestado às famílias.

