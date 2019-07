Detido na Maia suspeito de agredir e vigiar ex-companheira

Um homem foi detido na Maia por violência doméstica, ficando com pulseira electrónica para evitar aproximação da ex-companheira, que terá agredido durante treze anos de relacionamento e que ainda vigiava por vídeo, divulgou a GNR esta sexta-feira.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto da GNR explicou que, “na sequência de uma investigação pelo crime de violência doméstica”, se apurou que o suspeito, de 35 anos, “teria colocado um sistema de videovigilância no local de trabalho da vítima, para assim a controlar à distância, e que teria adquirido uma arma de fogo”.

De acordo com a GNR, a investigação permitiu ainda concluir “que o agressor, ameaçava, injuriava e exercia violência física contra a vítima, de 36 anos, sua ex-companheira, durante a relação que mantiveram durante treze anos, chegando a agredi-la” quando estava grávida “dos dois filhos que têm em comum”.

“Perante os factos, foram cumpridos dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo, tendo sido apreendida uma arma de fogo e três munições”, descreve aquela força policial.

O Tribunal Judicial de Matosinhos aplicou ao homem “as medidas de coacção de proibição de contacto por qualquer meio com a vítima” e afastamento da mesma.

A GNR esclarece que, por determinação do tribunal, o suspeito deve manter pelo menos 500 metros de distância da ex-companheira, “sendo controlado à distância através de pulseira electrónica”.

O suspeito foi detido através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas do Porto, na quarta-feira, no concelho da Maia.

Serviços telefónicos de apoio a vítimas de violência doméstica CIG - Comissão para Igualdade de Género 800 202 148 (24 horas por dia)

Pode procurar serviços de apoio em qualquer ponto do país em http://www.guiaderecursosvd.cig.gov.pt APAV

Linha de Apoio à Vítima: 116 006 (dias úteis das 9h às 21h)

[email protected] / https://apav.pt/apav_v3/index.php/pt/contactos União de Mulheres Alternativa e Resposta

218 873 005 (Lisboa) / 212 942 198 (Almada) / 22 202 50 48 (Porto) / 296 283 221 (São Miguel/Açores)

[email protected] Associação de Mulheres Contra a Violência (AMCV)

21 3802160 / [email protected]