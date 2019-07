Embaixada de Espanha em Teerão assegura vistos Schengen pedidos a Portugal

O Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu, nesta sexta-feira, um comunicado no qual esclarece que “de acordo com a prática estabelecida entre os Estados-membros da União Europeia (UE), a emissão de vistos Schengen solicitados a Portugal será assegurada pela embaixada de Espanha em Teerão pelos meses restantes do ano de 2019, sendo outros casos de manifesta urgência encaminhados para a rede consular portuguesa noutros países da região”.

Em causa está o facto de um funcionário iraniano da embaixada portuguesa em Teerão ter sido atingido a tiro nos arredores da instalação diplomática, o que levou à suspensão de vistos a cidadãos do Irão e de todas as actividades da secção consular.

“No que respeita à suspensão temporária das actividades da secção consular da embaixada de Portugal em Teerão, o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem procurado meios alternativos para garantir a emissão dos documentos indispensáveis à circulação de pessoas, como já comunicado a 16 de Julho”, garante-se na nota, na qual se acrescenta que, “de acordo com a política comum de vistos da UE, os Estados-membros poderão representar, para efeitos de emissão de vistos Schengen, outros países da UE, existindo, justamente, essa tradição de representação recíproca entre os Estados-membros da UE em várias dezenas de países”.