PS volta a apostar em Alexandre Quintanilha para a lista do Porto

António Costa volta a escolher Alexandra Quintanilha para liderar a lista do PS pelo Porto. A comissão política distrital do PS reúne-se esta sexta-feira para aprovar a lista e o professor universitário jubilado vai manter-se como pivot da candidatura socialista pelo Porto. Maria Rosário Gamboa, ex-presidente do Instituto Politécnico do Porto, irá em segundo lugar, revelou o Jornal de Notícias, à frente do ministro do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, um nome que muitos socialistas gostariam de ver a liderar a lista.

Fonte do PS confidenciou ao PÚBLICO que “seria muito difícil a António Costa tirar Alexandre Quintanilha de cabeça de lista porque o próprio deu sinais de que gostaria de ficar no Parlamento. Alexandre Quintanilha é professor universitário jubilado e, se não fosse em primeiro lugar, seria visto como uma despromoção”. Ao manter Quintanilha em primeiro lugar, o PS tenta preservar o ministro que, numa entrevista ao Expresso, em Novembro de 2018, não rejeitou a ideia de se candidatar à presidência da Câmara do Porto, sendo que assume que, se tal vier a acontecer, “será sempre dentro de uma lista do PS”. Ora, esse passo já foi dado. Em plena pré-campanha para as legislativas, Matos Fernandes filiou-se no PS com a bênção de António Costa e com isso ganhou peso no partido.

Outro governante certo na lista do Porto é José Luís Carneiro. O actual secretário de Estado das Comunidades, que há quatro anos foi número dois, deverá ocupar o quinto lugar na lista de deputados à Assembleia da República. Garantida está a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, que em 2015 surgiu em nono lugar. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, pode voltar a integra a lista pelo Porto, tal como a secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, e o deputado, João Paulo Correia, estes últimos indicados pela concelhia do PS de Vila Nova de Gaia. João Torres, secretário de Estado do Consumidor, e o deputado Tiago Barbosa Ribeiro têm também lugar na lista. O presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Pedro Bacelar de Vasconcelos, deverá entrar pela lista do Porto pela quota nacional.

O ex-chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos, Nuno Araújo, administrador da APDL e presidente da concelhia do PS de Penafiel, é um nome garantido para deputado. Hugo Carvalho, de Lousada, volta a constar da lista e a concelhia de Amarante exige um lugar elegível.

Apesar de haver muitos nomes conhecidos, a lista do PS Porto vai ter alguns rostos novos, já que há vários deputados de saída, como Renato Sampaio. “Estes vinte anos foram de grande exaltação dos quais guardo o orgulho de ter tido a oportunidade de servir o meu país e o meu partido e a convicção de ter dado o meu melhor no exercício dos meus mandatos”, afirma Renato Sampaio numa nota enviada ao PÚBLICO.

O ex-secretário de Estado da Administração Interna, e actual deputado do PS Jorge Gomes, volta a liderar a lista às legislativas pelo círculo de Bragança. Jorge Gomes é o presidente da federação do PS de Bragança e membro do secretariado nacional do partido. Foi secretário de Estado da Administração Interna até à remodelação governamental que se seguiu aos incêndios de 2017.