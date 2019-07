É o fim da legislatura marcada pela inédita aliança do PS, BE, PCP e PEV. O último plenário antes das férias parlamentares promete uma maratona de votações: há 47 diplomas com força de lei que vão ser apreciados entre os quais estão a Lei de Bases da Saúde, a Procriação Medicamente Assistida, as leis laborais e o lobbying. A que se somam 68 projectos de resolução e uma dezena de votos.