Marcelo promulga alterações ao regime das associações juvenis

O Presidente da República promulgou nesta sexta-feira o diploma da Assembleia da República que altera o regime jurídico das associações juvenis, introduzindo um mínimo de 80% de cidadãos com idade até 30 anos nas direcções e novos benefícios fiscais.

“O Presidente da República promulgou o diploma da Assembleia da República que altera o regime jurídico do associativismo jovem, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 23/2006, de 23 de Junho”, comunicou o Palácio de Belém através da sua página na Internet.

Esta alteração ao regime jurídico do associativismo jovem foi aprovada a 7 de Junho no Parlamento, a partir de uma proposta de lei do Governo.

Com o voto favorável de todos os partidos à excepção do CDS-PP, que se absteve, o novo regime introduzido pela Proposta de Lei N.º 133/XIII/3.ª obriga as direcções das associações juvenis a serem constituídas por um mínimo de 80% de cidadãos com idade até 30 anos e restringe as circunstâncias em que a respectiva direcção possa ser presidida por jovens de idade superior a essa.

A nova lei cria ainda a categoria de “associações de carácter juvenil” para organismos que, mesmo não cumprindo os requisitos de associações juvenis, nos últimos três anos tenham dedicado mais de 50% da sua actividade exclusivamente a jovens com idade até 30 anos.

O novo regime torna igualmente mais fácil a criação de estruturas classificadas como “grupos informais de jovens”.

A nova lei determina depois novas isenções e benefícios fiscais para as associações juvenis, define um período eleitoral uniformizado para as organizações de estudantes do ensino básico e secundário, e reforça a fiscalização aos protocolos celebrados entre o movimento associativo jovem e o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

No primeiro caso, por exemplo, o novo diploma estabelece que as associações de jovens passam a beneficiar de isenção de IVA nas transmissões de bens e na prestação de serviços que efectuem, e podem aplicar aos donativos recebidos o mesmo regime fiscal do mecenato.

Já no que se refere às organizações estudantis, passam a ter que eleger os seus órgãos sociais até 30 de Novembro de cada ano civil e alarga-se às suas federações a possibilidade de acederem a apoios anuais para a sua actividade e para os seus equipamentos e infra-estruturas.

As associações juvenis passam também a poder beneficiar da consignação de 0,5% do IRS dos contribuintes que as queiram apoiar, à semelhança do que já acontece com outras instituições de carácter social.

As alterações suscitaram críticas do presidente da Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ), Tiago Rego, que rejeitou a criação de novas categorias de associações juvenis, nomeadamente as de “Carácter Juvenil”, argumentando que “vêm retirar apoios às primeiras para os entregar a organizações não-jovens”.

Outra crítica é a de que o factor idade não devia impedir o acesso dos jovens à gestão das associações, como acontece no regime agora aprovado, porque isso vai debilitar ainda mais as organizações do interior do país, já demograficamente mais frágeis.

Para o presidente da FNAJ, “além das injustiças e do impacto negativo que o novo regime vai ter, nomeadamente nas regiões do interior do país, onde os seus efeitos serão mais penalizadores, o impensável aconteceu: a nova lei privilegia associações não-jovens em detrimento das associações juvenis, retirando fundos a umas para os atribuir a outras, e desvaloriza a liderança por jovens, pondo em causa o princípio que despoletou o próprio processo de revisão da lei - que era o aumento da participação efectiva da juventude na sociedade”.