Marcelo considera que “vale a pena refletir” sobre relatório de auditoria ao Fundo Revita

O presidente do PSD disse não ter ficado admirado com as conclusões do relatório do Tribunal de Contas (TdC) que detectou défices de transparência na utilização do Fundo Revita, considerando que já se adivinhava uma conclusão deste género.

"Pergunta se eu estou admirado, face às notícias todas que nós fomos vendo ao longo destes meses? Naturalmente que não estou admirado, como é evidente. Adivinhava-se pelo aquilo que foram as notícias que feita uma auditoria que desse uma conclusão desse género", afirmou Rui Rio quando questionado pelos jornalistas.

"Não vi a notícia. Dito assim, só posso criticar, mas eu tinha que ver a notícia com pormenor", salientou.