Despacho do MP revela que Azeredo Lopes autorizou recuperação do material furtado em Tancos

O anterior ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, é suspeito de ter conhecimento, desde o início, da operação da Polícia Judiciária Militar (PJM) para recuperar o material furtado em Tancos, em Agosto de 2017, realizada sem o conhecimento da Polícia Judiciária, que era titular do processo, avança a revista Sábado.

Segundo o despacho do Ministério Público de apresentação de Azeredo Lopes ao juiz de instrução, a que a revista Sábado teve acesso, os procuradores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) disseram que, em Agosto de 2017, dois meses antes de o material furtado em Tancos ter sido encontrado, Azeredo Lopes teve uma reunião no ministério da Defesa com Luís Vieira, ex-director da Polícia Judiciária Militar, durante a qual não só ficou a par do plano da recuperação do material como o autorizou.

Num comunicado enviado às redacções, Azeredo Lopes lamenta a “flagrante violação do segredo de justiça que tal notícia consubstancia, e a que todos os agentes processuais estão obrigados por lei”. O anterior ministro reforça também no comunicado “as declarações feitas na Comissão Parlamentar de Inquérito de Maio de 2019”, onde disse: “não tenho memória de alguma vez ter visto fisicamente esse documento. Li-o em momento posterior ou em momento simultâneo à minha demissão. Fiquei confortado, porque considero que o meu chefe de gabinete, no contexto em que recebe a informação, me transmite o essencial.”

Num terceiro ponto, Azeredo Lopes reitera que confia na Justiça: “Confio na Justiça, com ela colaborarei, como é meu dever, e estou convicto, porque nada fiz de ilegal ou incorrecto, que serei completamente ilibado de quaisquer responsabilidades neste processo”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O anterior ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, foi constituído arguido no processo que investiga o furto de material militar dos paióis de Tancos, no distrito de Santarém, divulgado pelo Exército em Junho de 2017, e a operação da Polícia Judiciária Militar de recuperação do material furtado. Azeredo Lopes, que se demitiu do cargo de ministro da Defesa a 12 de Outubro de 2018, foi acusado de denegação de justiça e prevaricação, ou seja, a suspeita de que terá interferido no natural curso do processo de investigação.

O furto de material de guerra foi divulgado pelo Exército a 29 de Junho de 2017, um dia depois do desaparecimento. Quatro meses depois, a PJM revelou o aparecimento do material furtado, na região da Chamusca, a 20 quilómetros de Tancos, em colaboração com elementos do núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé. Entre o material furtado estavam granadas (incluindo antitanque), explosivos de plástico e uma grande quantidade de munições.

O processo de recuperação do material militar levou a uma investigação judicial em que foram detidos vários responsáveis, entre eles o agora ex-director da PJM Luís Vieira.