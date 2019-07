Costa promete cheque-creche e mais deduções de IRS em função do número de filhos

Análises sobre a gestão orçamental do governo, usando metáforas automobilísticas ou relativas a dietas, considerações sobre a hipótese de Mário Centeno liderar o FMI, críticas aos press release "dramáticos” do Tribunal de Contas, e garantias de cautelas com as nomeações familiares. Apesar dos vários os assuntos que o primeiro-ministro, António Costa, abordou nesta manhã em entrevista à rádio Observador, o também secretário-geral do PS voltou a prometer que colocará no programa eleitoral, com que se candidata às eleições legislativas, medidas concretas como um aumento progressivo das deduções em sede de IRS em função do número de filhos e o pagamento de um cheque-creche às famílias, em conjunto com o abono de família.

Uma vez que o programa eleitoral será apresentado no sábado, António Costa decidiu, assim, voltar a pôr a tónica na importância destas medidas, justificando que contribuem para resolver um problema que afecta o país: a taxa da natalidade. “A redução será maior quanto maior o número de filhos e não em função do rendimento das famílias”, afirmou, explicando que o PS quer assim ajudar as famílias com menores rendimentos e que mais contribuem para a “inversão de trajectória de demografia”.

Nesta área, António Costa revelou ainda que o PS proporá o pagamento de cheque-creche às famílias, pago juntamente com o abono de família.

Questionado sobre algumas das medidas do programa eleitoral que irá ser apresentado no sábado, Costa lembrou que, em matéria de impostos, o que tem sido avançado é que o PS irá enveredar por uma “trajectória de redução da tributação sobre o trabalho”, irá criar “novos escalões para melhorar a progressividade”, irá desdobrar escalões para reduzir a tributação aplicada à classe média.

O primeiro-ministro, António Costa, admitiu também que a possibilidade de o ministro das Finanças liderar o FMI é uma “hipótese” a ser considerada “mas não é objectivo”, nem do Governo, nem pessoal.