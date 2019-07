“O terrorismo manipula o jornalismo que o amplifica”

Catedrático de Psicologia na Universidade de Harvard especializado em linguística e ciências cognitivas, o canadiano Steven Pinker é uma das vozes mais firmes do optimismo racional. Vê o mundo com o olhar do copo sempre cheio, ao arrepio da lógica dominante da decepção. Proclamou-o nos anos recentes da crise que desabou sobre o ocidente, destruiu empregos e pôs em questão o bem-estar. Relativizou a importância destes danos se comparados com a evolução humana. Não por conformismo ou alucinação reformista. Mas, porque, ao estilo da árvore que não esconde a floresta, um acontecimento, por muito funesto que seja, não deve apagar a tendência.

