Pátio do Meco: uma “recriação do passado” pelo futuro da aldeia

O Pátio do Meco, com assinatura do arquitecto lisboeta Fábio Ferreira Neves, foi um dos projectos distinguidos nos prémios de arquitectura da plataforma internacional online Architizer A+, na categoria Residencial – Casa Privada. Construída em 2018, a casa adquiriu estatuto de guesthouse, sendo, nas palavras do arquitecto, uma “recriação do passado com o intuito de regenerar o futuro da aldeia”. Situada num promontório no centro histórico da Aldeia do Meco, em Sesimbra, esta casa com 230 metros quadrados, uma herança do actual proprietário, tem vindo a ser construída desde 2012. O principal objectivo foi, inclusivamente, manter a identidade original do complexo, em particular a imagem da casa principal e do pátio.

Com um carácter urbanista, o pátio insere-se “na morfologia urbana envolvente”, explicou o arquitecto, que, apesar de viver actualmente na Suíça, considerou o projecto “irrecusável” pela “forte ligação” que tem ao local. “Os meus avós eram naturais da Aldeia do Meco”, conta. "Portanto, parte da minha infância foi passada aqui.” Além disso, Fábio Ferreira Neves crê que “este complexo acaba por ser uma mais-valia para a economia local”, nomeadamente pelas “suas características únicas”.

O novo alojamento local, com “uma presença silenciosa para a aldeia, ajustada à zona envolvente”, é constituído por quatro suítes, cada uma com casa de banho privativa, complementadas pelo espaço principal da casa. Esta guesthouse “proporciona uma estadia tranquila, no centro de uma pequena aldeia, com proximidade a diversas praias”, facto que atrai especialmente as pessoas nesta época do ano, também em parte devido ao facto de se situar a menos de uma hora de Lisboa.

No edifício principal encontram-se as áreas sociais. Elementos típicos do Mediterrâneo, como o poço e as telhas, ganham destaque no pátio, que é orientado a Sul. O complexo, aberto apenas para a rua principal, pretende “aumentar a harmonia entre o antigo e o novo”. De acordo com o arquitecto lisboeta, “a memória de tudo o que este pátio representava lançou as bases do projecto”.

O Pátio do Meco foi um dos quatro projectos portugueses distinguidos por votação do público nos prémios Architizer +: a ele juntam-se os escritórios da Deloitte em Lisboa, a Casa 3000 e a Lisbon Wood.