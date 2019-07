Petroleiro britânico apreendido pela Guarda Revolucionária Iraniana

A Guarda Revolucionária Iraniana apreendeu um petroleiro com bandeira britânica, chamado Stena Impero, no Estreito de Ormuz, nas águas do Golfo. A BBC, que cita a comunicação social local iraniana, avança que ainda não foi possível contactar com a tripulação do Stena Impero.

Segundo a agência Reuters, a Guarda Revolucionária apreendeu o petroleiro a pedido das autoridades marítimas de Hormozgan por “não seguir as regulamentações marítimas internacionais”.

A bordo, ia uma tripulação com 23 pessoas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido diz estar “urgentemente” à procura de novas informações.