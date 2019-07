Espanha: 70% dos militantes do Podemos apoia governo de “coligação intergal”

Uma maioria de 70% dos militantes do Unidas Podemos apoia a proposta do líder Pablo Iglesias para a formação do novo Governo socialista apenas se este tiver ministros da plataforma de esquerda.

Segundo o resultado do referendo às bases sobre que modelo de governo apoiam, coligação ou cooperação, 138,488 militantes votaram na opção "coligação integral” de “programa e equipas” com o Partido Socialista Operário Espanhol, sem vetos à participação do líder, Pablo Iglesias.

A outra opção, menos votada contemplava a possibilidade de apoiar um Governo formado apenas pelo PSOE, através de um voto favorável à investidura da continuação de Pedro Sánchez como primeiro-ministro.

Pedro Sánchez, o primeiro-ministro socialista em funções, afastou a possibilidade de Iglesias fazer parte do futuro Governo espanhol, porque um executivo com a sua presença “não funcionaria” e “estaria paralisado”. Sánchez abriu a possibilidade de o Podemos participar no governo mas com ministros técnicos, não políticos, o que foi rejeitado pela plataforma de esquerda.

“Um Governo que inclua [Pablo] Iglesias [como vice-presidente] não funcionaria, e estaria paralisado pelas próprias contradições internas” desse executivo, afirmou Sánchez numa entrevista à televisão La Sexta.

Sánchez deu como exemplo as divergências entre os dois partidos sobre a questão da Catalunha, que tentou ganhar a sua independência em 2017 e provocou uma das maiores crises políticas do país.

O líder socialista precisa dos votos do Unidas Podemos e de outros pequenos partidos regionais para ser reconduzido como chefe de Governo na votação da investidura, cujo debate está marcado para 23-25 de Julho.

Se Pedro Sánchez não conseguir ser eleito este mês pode haver uma segunda tentativa, em Setembro. A cúpula socialista tem, porém, dito que haverá apenas uma votação, estando aberto o cenário de Espanha ter que realizar as suas segundas legislativas este ano.