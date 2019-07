Ambientalistas continuam a contestar localização do Marés Vivas

A Campo Aberto enviou esta sexta-feira uma carta aberta ao presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, apelando ao executivo municipal que, em 2020, seja escolhido um outro local para a realização do festival Meo Marés Vivas – que ocorre este fim-de-semana, em Vila Nova de Gaia. A associação de defesa do ambiente considera, segundo comunicado enviado à imprensa, que a localização do evento perturba a “fauna e a flora que o município se tinha comprometido e empenhado em salvaguardar ao ser criada a Reserva Natural Local do Estuário do Douro”. Para além disso, é uma zona contígua ao Parque de São Paio, um parque urbano que pretende ser o prolongamento de uma zona verde que acolhe mais de 200 espécies de aves. Esta é uma posição também defendida pelo Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens (Fapas).

A localização do festival tem vindo a ser contestada ao longo dos últimos anos pelo que esta carta lembra ao presidente da Câmara que já em 2017 se assumiram diligências para uma mudança do local do festival em 2018. Contudo, este, tal como vai acontecer este ano, teve lugar na Antiga Seca do Bacalhau, situada “paredes meias com o Vale de São Paio” e em “zona contígua à Reserva, onde é inverosímil que não se façam sentir, pelo menos, alguns dos efeitos graves denunciados durante o diferendo de 2016-17”. Esta é uma posição que continua a ser defendida pela associação. Aliás, o diferendo em causa levou a associação a lançar, em 2016, uma petição pública internacional contra a realização do Marés Vivas no espaço escolhido junto ao estuário do Douro. Na mesma altura, as críticas feitas pela Quercus e outros ambientalistas levaram a que o assunto fosse objecto de queixas-crime entre câmara e activistas.

Contudo, quer o presidente da câmara, quer o presidente da Quercus viram arquivada a acusação de que foram alvo por parte do Ministério Público, na sequência de declarações proferidas por ambos durante os meses que antecederam a edição de 2016 do festival Marés Vivas. Tal não aconteceu ao activista Carlos Evaristo, que foi a julgamento no mês passado por acusação de difamação agravada, especificamente por declarações publicadas no Facebook contra a realização do festival no Vale de Sampaio e contra o próprio executivo camarário.

A Campo Aberto apela agora ao presidente da câmara que “o local [onde se vai realizar o festival] seja definitivamente abandonado e duradouramente substituído” por um outro, uma vez que só assim é que a Reserva Natural, “o património de conservação da natureza mais valioso no concelho, poderá ser efectivamente salvaguardada”.

Quem também apoia esta carta aberta e está solidário com a associação Campo Aberto é o presidente do Fapas, Nuno Oliveira, que revelou ao PÚBLICO que “há valores ambientais muito grandes a defender e que devem ser resguardados, quer em Gaia, quer no Grande Porto”, nomeadamente “do ponto de vista da biodiversidade”. “Toda aquela zona deveria ser devidamente acautelada”, acrescentou. João Branco, ex-presidente e actual tesoureiro da Quercus, admitiu, por sua vez, que “a Quercus considera igualmente que o festival deve ser deslocalizado”.

Contactado pelo PÚBLICO, o presidente da Câmara de Gaia não quis tecer qualquer tipo de comentário, assim como Jorge Lopes, responsável da PEV Entertainment, organizadora do evento.

Activista ambiental retracta-se online O activista Carlos Evaristo, que se envolveu na luta contra o anúncio da realização do Marés Vivas de 2016, publicou no passado dia 23 uma nota de retractação na sua página de Facebook. Evaristo tinha sido alvo de uma queixa do presidente da Câmara de Gaia, e o Ministério Público imputou-lhe um crime de difamação agravada. No julgamento, que decorreu no mês passado, as partes chegaram a um acordo, tendo o ambientalista aceitado escrever que nos comentários visando o autarca “jamais teve a intenção de o ofender ou pôr em causa o seu bom nome”. A nota, acompanhada de um pedido de desculpa, foi suficiente para pôr fim a um conflito que envolveu várias personalidades ligadas à defesa do meio ambiente, a Quercus e o socialista que desde 2013 lidera a Câmara de Gaia. Várias queixas tinham sido apresentadas, mas só Evaristo tinha sido levado, contudo, a julgamento.

Texto editado por Ana Fernandes