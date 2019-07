Lagos cozinha o “maior Dom Rodrigo do mundo”: são 100kg prontos para o Guinness

É das especialidades doceiras do Algarve mais conhecidas e apreciadas. E o Dom Rodrigo de Lagos é, este ano, até candidato às 7 Maravilhas Doces de Portugal. Para promover a candidatura e dar nas vistas, Lagos prepara-se para confeccionar o maior Dom Rodrigo de sempre: são 100kg de doce que a autarquia quer inscrever no livro de recordes Guinness.

O megadoce, informa a autarquia, será preparado entre 24 e 26 de Julho, com apresentação ao público no último dia que, por sinal, é também o primeiro do certame local dedicado à doçaria, a Feira Concurso Arte Doce.

Na produção deste Dom Rodrigo estarão “envolvidas oito doceiras locais que durante três dias terão a missão de confeccionar este doce em formato gigante”, continua o município, salientando que será "baseado na receita mais tradicional com origem no concelho e no Convento da Nossa Senhora do Carmo”.

Foto DR

Durante a confecção estará presente o representante do Guinness World Records, que dará ou não a sua bênção ao recorde.

O “maior Dom Rodrigo do mundo” será apresentado às 18h do dia 26 na abertura da feira. E qual o futuro desta obra de arte doceira? Naturalmente, ser comido: será dado a provar a todos os que estiverem presentes na festa.

O Dom Rodrigo (em tamanho normal) é candidato ao concurso 7 Maravilhas Doces de Portugal, que está a decorrer em fase de votação do público até 16 de Agosto (data da final distrital algarvia). A autarquia acrescenta ainda que o processo de certificação do doce também está em curso. O doce tem por base ovos, açúcar e amêndoas, sendo embrulhado em papel metalizado colorido e em forma de pirâmide.

A doce feira

É já uma tradição algarvia do Verão. Esta é a 32.ª edição do certame, que decorre no Complexo Desportivo - Pavilhão Municipal de Lagos de 26 a 28 de Julho, das 18h às 24h. Este ano, com o vinho como tema e o Baixo Alentejo como região convidada, a festa faz-se num “espaço reorganizado com um total de 76 doçarias, stands de artesanato e tasquinhas”. Há aulas de cozinha, degustação de vinhos, animação de rua, concertos de David Fonseca, Raquel Tavares e Agir (respectivamente, nos dia 26, 27 e 28) e entrega de prémios a doceiros e artesãos. A entrada é livre. Mais informações no site da autarquia.